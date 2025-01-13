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محليات

رئيس الجمهورية تلقى تهنئة رئيس مجلس الوزراء العراقي

2025-01-13 | 01:32
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رئيس الجمهورية تلقى تهنئة رئيس مجلس الوزراء العراقي
رئيس الجمهورية تلقى تهنئة رئيس مجلس الوزراء العراقي

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هنأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، مؤكداً "عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان"، مشدداً على "أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وجدد رئيس الوزراء العراقي "الدعم الذي يقدمه العراق للبنان والحرص على تمكينه من تجاوز آثار المحنة الأخيرة".

وشكر الرئيس عون الرئيس السوداني على تهنئته وعلى "استمرار العراق في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه في مختلف الظروف"، مشدداً على "الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين".

كذلك تلقى الرئيس عون اتصال تهنئة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

تهنئة اللاعب اللبناني هادي حبيب

من جهة اخرى هنأ الرئيس عون اللاعب اللبناني هادي حبيب بعد تأهله إلى الدور الثاني من بطولة اوستراليا لكرة المضرب بعد الفوز الثمين والتاريخي الذي حققه على اللاعب الصيني واي بو.

واعتبر الرئيس عون ان "هذا الانجاز الذي يضع لأول مرة لاعبا لبنانيا في هذا الدور في احدى بطولات "الغراند سلام"، يؤكد مرة اخرى النجاحات التي يحققها الرياضيون اللبنانيون في البطولات الرياضية الكبرى، فيرفعون بذلك اسم لبنان عالياً ويعطون الصورة المشرفة عن الشباب اللبناني أينما حلوا في دول العالم".

رئيس الجمهورية تلقى تهنئة رئيس مجلس الوزراء العراقي

محليات

السوداني

جوزيف عون

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