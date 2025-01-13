كيف توزعت الأصوات في تسمية رئيس الحكومة حتى الآن؟

وأولهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذ لم يسم أحدًا لرئاسة الحكومة.

وقال: "الأمل إذا اتفقنا أن نبدأ صفحة جديدة موجود، إنما ما نراه في رئاسة الحكومة والتسميات مختلف عن الجو الذي كان عليه مع انتخاب رئيس الجمهورية. لدينا قلق أنه إذا تم كسر فريق على حساب فريق في رئاسة الحكومة يوصلنا الى أزمة. نتمنى الاتفاق على رئيس إصلاحي يؤمن تأليف حكومة تتماشى مع خطاب القسم. أي مرشح إلى رئاسة الحكومة يجب أن يكون له طرح واضح".

بدوره قال النائب جميل السيد: "يبدو أن الاسرائيلي والدول الداعمة تعطي الصورة السلبية لتطور الأوضاع في الجنوب ما يسيء إلى انطلاقة العهد.واجبات تلك الدول أن تساعد الرئيس على تأمين استقرار الوضع في الجنوب. بالنسبة إلى التسمية ليلا خرج اسم نواف سلام وأنا أؤيده، لكن طريقة تسميته من بعد الأفرقاء خاضوها معركة سياسية. لم أسم ميقاتي المرة الماضية لكن في العامين الماضين أدار البلد بطريقة جيدة واستطاع أن يخلق استقرار في لبنان في ظل فراغ رئاسي قاتل".

أضاف: "موقفي كان الآتي: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، إن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".

من جهته قال النائب أديب عبد المسيح من قصر بعبدا: "انتخبنا العماد عون لأنه سيادي وإصلاحي، وعندما سنختار رئيس حكومة سنختاره سياديًا أيضا وجريئا، ينقذنا من الوضع ويدير مؤسسات وأن يكون لديه خطة اقتصادية ومعرفة قراءة موازنة، إنها فترة تأسيسية لعهد جديد. عندما انسحب النائب فؤاد مخزومي ، وأنا أحييه على قراره الوطني والسيادي، فأسمي القاضي نواف سلام".

اما النائب جان طالوزيان فقال من قصر بعبدا: "قبل التشاور مع الرئيس عون، تحدثت معه عن خطاب القسم وما طرحه من مواضيع مهمة ، ولان كل ملف هو معركة في حد ذاته، أعتبر أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ذاهبان إلى معركة، ولا يجوز التأخر في تأليف الحكومة. سميت نجيب ميقاتي".

وقال النائب عبدالرحمن البزري بعد لقائه رئيس الجمهورية:" أعتقد أن اللبنانيين يتطلعون إلى خطاب القسم كقاسم مشترك بينهم، نعتقد أن من واجبنا العمل على تأليف أول حكومة. وما اختبرناه في الفترة الأخيرة من عمل سياسي مكننا من الخروج من محنتنا، يدعوني إلى تسمية نجيب ميقاتي".

بدوره أكد النائب أسامة سعد أن "الأزمات تراكمت فوق رؤوس اللبنانيين حتى كاد يتبدد الأمل، بفرح استقبل اللبنانيون رئيس جمهوريتهم، ورحبوا بخطاب القسم. يومنا هذا هو فرصة لبنان الثمينة يجب ألا تضيع. إعادة تركيب المنظومة نفسها ضرب للعهد الجديد. ان التحولات الكبرى في المنطقة نستجيب لها بعيدا من الأفكار البالية. لذلك أسمي نواف سلام".

وقال النائب جهاد الصمد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:"بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".

قال النائب جهاد الصمد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:"بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".

كما سمى النائب بلال الحشيمي ميقاتي "بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومي ". ودعا الجميع إلى "تغليب المصلحة الوطنية لان لبنان بحاجة إلى وحدة الصف".

و سمى النائب شربل مسعد نواف سلام لرئاسة الحكومة. وقال: "مسار التغيير الذي بدأ منذ 17 تشرين أوصل الرئيس جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم واعد. ونواف سلام مسيرته مشرفة".

وقال النائب غسان سكاف بعد لقائه رئيس الجمهورية:"أعربت للرئيس جوزاف عون عن دعمي المطلق لمسيرة العهد وتمنياتي أن يتحول خطاب القسم إلى بيان وزاري. تماشيا مع الأجواء الداخلية والعربية والدولية التي أدت إلى انتخاب الرئيس عون سميت نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الأولى للعهد".