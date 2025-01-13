الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد انتصاره.. رئيس المجمهورية يهنئ هادي حبيب

2025-01-13 | 07:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد انتصاره.. رئيس المجمهورية يهنئ هادي حبيب
بعد انتصاره.. رئيس المجمهورية يهنئ هادي حبيب

إتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بلاعب كرة المضرب هادي حبيب الموجود في ملبورن في استراليا للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الكبرى في كرة المضرب، مهنئا إياه بعد تألقه في المباراة التي جمعته مع اللاعب الصيني يونشاوكيتي بو المصنّف 65 عالمياً وتمكّنه من الاطاحة بهِ بثلاث مجموعات نظيفة طوال اكثر من ساعتين ونصف، حسمها حبيب البالغ من العمر 26 عاماً بنتيجة 7-6 و6-4 و7-6 ليتأهل نتيجة ذلك الى الدور الثاني.

وأثنى الرئيس عون على الروح الرياضية العالية والتركيز المميز الذي اظهره حبيب ما مكَّنه من التفوق والإنتصار، الأمر الذي اشعل حماسة اللبنانيين الحاضرين على مدرجات الملعب في ملبورن حيث جرت المباراة، لا سيما بعد ان أهدى فوزه للبنان رافعا العلم اللبناني وسط الملعب.
 
وتمنى رئيس الجمهورية لحبيب، الذي عرف كيف يبث املا كبيرا لدى اللبنانيين الرياضيين وعشاق هذه الرياضة، مواصلة طريق النجاح بالمحطات اللاحقة في هذه البطولة وغيرها، ليبقى إسم لبنان زاهيا في مختلف ميادين الرياضة العالمية. 

بعد انتصاره.. رئيس المجمهورية يهنئ هادي حبيب

محليات

لبنان

حبيب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب ميشال المر: أسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة
مراسلة الجديد: النائبان نبيل بدر وعماد الحوت سيسميّان نواف سلام لرئاسة الحكومة

اقرأ ايضا في محليات

وزير الخارجية السعودي سيزور لبنان خلال 72 ساعة
13:14

وزير الخارجية السعودي سيزور لبنان خلال 72 ساعة

أشار الكاتب والمحلل السياسي جان عزيز الى "انه في الساعات المقبلة سيزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بيروت، كما سيكون للبنان جرعة دعم سعودية وعربية ودولية إضافية".

ولفت عزيز في حديثه لـ"الجديد" الى ان "هناك 22 اتفاقية ثنائية بين لبنان والسعودية جاهزة للتوقيع تشمل كل المجالات لا سيما الاقتصادية والتنمية والتعاون المتبادل، وهي تؤسس لشراكة استراتيجية مع السعودية وتؤكد ان الثقة عادت الى لبنان".

13:14

وزير الخارجية السعودي سيزور لبنان خلال 72 ساعة

أشار الكاتب والمحلل السياسي جان عزيز الى "انه في الساعات المقبلة سيزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بيروت، كما سيكون للبنان جرعة دعم سعودية وعربية ودولية إضافية".

ولفت عزيز في حديثه لـ"الجديد" الى ان "هناك 22 اتفاقية ثنائية بين لبنان والسعودية جاهزة للتوقيع تشمل كل المجالات لا سيما الاقتصادية والتنمية والتعاون المتبادل، وهي تؤسس لشراكة استراتيجية مع السعودية وتؤكد ان الثقة عادت الى لبنان".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025