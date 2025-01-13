بعد انتصاره.. رئيس المجمهورية يهنئ هادي حبيب

وأثنى الرئيس عون على الروح الرياضية العالية والتركيز المميز الذي اظهره حبيب ما مكَّنه من التفوق والإنتصار، الأمر الذي اشعل حماسة اللبنانيين الحاضرين على مدرجات الملعب في ملبورن حيث جرت المباراة، لا سيما بعد ان أهدى فوزه للبنان رافعا العلم اللبناني وسط الملعب.

وتمنى رئيس الجمهورية لحبيب، الذي عرف كيف يبث املا كبيرا لدى اللبنانيين الرياضيين وعشاق هذه الرياضة، مواصلة طريق النجاح بالمحطات اللاحقة في هذه البطولة وغيرها، ليبقى إسم لبنان زاهيا في مختلف ميادين الرياضة العالمية.