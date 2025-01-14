الشيخ علي الخطيب من بعبدا: نحن في عهد جديد.. ولبنان لا يبنى بالعداوات التي تخلق بين الطوائف
قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب بعد لقائه على رأس وفد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا: "نحن على ثقة ويقين بان الرئيس جوزاف عون يحمل المواصفات والإرادة لتطبيق خطاب القسم وتطبيق الوحدة الوطنية الحقيقية لحماية لبنان وسيادته وتحريره من العدو الإسرائيلي ".
واضاف: "نحن على ثقة بأننا في عهد جديد مع الرئيس جوزيف عون ونحن أكيدون أن هذا العهد هو للبناء ولبنان لا يبنى بالعداوات التي تخلق بين الطوائف".