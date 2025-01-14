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محليات

بخاري زار دار المطرانية في طرابلس: المملكة تأمل في استعادة لبنان لدوره الريادي

2025-01-14 | 14:38
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بخاري زار دار المطرانية في طرابلس: المملكة تأمل في استعادة لبنان لدوره الريادي
بخاري زار دار المطرانية في طرابلس: المملكة تأمل في استعادة لبنان لدوره الريادي

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، اليوم، دار المطرانية المارونية في طرابلس، والتقى رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف بحضور المونسنيور ماريو ماضي، والخوري جو رزق الله.

ووضع  بخاري الزيارة في إطار "التهنئة بالأعياد، وبالمرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان التي نأمل فيها ان يعود لبنان  إلى دوره الريادي الذي كنا نتغنى به، ان الإرادة الوطنية الجامعة، والنضج الذي شهدناهما مؤخراً، اسفرا عن انطلاق مرحلة جديدة، نأمل ان تحمل معها كل الخير على لبنان". معتبراً "ان خيار المملكة الاستراتيجي هو السلام، وان رؤية المملكة في هذا الاتجاه بدأت تثمر في المنطقة". آملا ان "يستمر التواصل مع دار المطرانية و الابرشية من اجل خير المدينة. ووجه دعوة للمطران سويف لزيارة السفارة السعودية "بيتكم الثاني"، 

من جهته، رحب المطران سويف "بالضيف الكريم في دار المطرانية المارونية في طرابلس" وقال: "ان زيارتكم إلى طرابلس عزيزة جداً" . شاكراً اياه على زيارته، وعلى "اهتمام المملكة الدائم بلبنان وشعبه".
بخاري زار دار المطرانية في طرابلس: المملكة تأمل في استعادة لبنان لدوره الريادي

محليات

وليد البخاري

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15:57

جريمة داخل معرض سيارات في الضبية.. ما القصة؟

وقعت جريمة قتل، مساء الثلاثاء، في معرض للسيارات في ضبية، قبالة مجمع الـ ABC، حيث دخل شخص مجهول الهوية الى المعرض بحجة شراء سيارة "جي كلاس"، وأطلق النار في اتجاه صاحب المعرض، وأصحابه برصاصة في الرأس أدت إلى مقتله فورا، فيما استقل مطلق النار سيارة الـ "جي كلاس" وفر الى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية.

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اتصل السفير المصري علاء موسى بالرئيس المكلف نواف سلام، وهنأه بـ "ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".
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