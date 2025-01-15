الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الأخبار: السعودية والكويت تُشغّلان محركات الإعمار.. بشرط!

2025-01-15 | 01:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأخبار: السعودية والكويت تُشغّلان محركات الإعمار.. بشرط!
الأخبار: السعودية والكويت تُشغّلان محركات الإعمار.. بشرط!

جاء في صحيفة "الأخبار":

كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" أن السعودية والكويت أبدتا استعداداً لتقديم مساعدات مالية للبنان من أجل دعم عملية إعادة الإعمار بعد الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي، شريطة أن يتم ذلك عبر الدولة اللبنانية وبآلية قانونية محكمة بعيداً عن الحسابات السياسية الداخلية.

وأوضحت المصادر أن الجانب السعودي يتعمد منذ ثلاثة أسابيع الحديث عن الوضع في لبنان، حيث استفسر صندوق النقد الدولي رسمياً عن الوضع المالي للبنان، كما يشترط المسؤولون السعوديون إشرافاً مباشراً على إنفاق أي مساعدات يتم تخصيصها بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي تطور آخر، أضافت المصادر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من رجال أعمال سعوديين التواصل مع جهات اقتصادية لبنانية لإعادة دراسة مشاريع كانت قد جُمّدت سابقاً بسبب المقاطعة السياسية للبنان.

في سياق موازٍ، قال مسؤول لبناني إن الموقف الفرنسي، ممثلاً بالمبعوث الرئاسي جان إيف لودريان، بدا متماشياً مع الموقفين الأميركي والسعودي بدعم العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية. إلا أن لودريان قوبل بانتقادات لبنانية على خلفية أسلوبه الحازم، الذي وصفه البعض بـ"الفظاظة".

من جانب آخر، أفادت مصادر أن قطر، التي كانت تعد لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في لبنان، قد تقلص حجم مساعداتها بسبب انشغالها بتوفير تمويلات ضخمة في سوريا وغزة، بعد عدم تجانس موقفها مع الصفقة السياسية التي أسفرت عن وصول جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية

الأخبار: السعودية والكويت تُشغّلان محركات الإعمار.. بشرط!

محليات

إعادة الاعمار

السعودية

لبنان

إسرائيل

حرب لبنان

الحكومة اللبنانية

أموال إعادة الاعمار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميشال ضاهر: الأفضل في هذه المرحلة أن تُشكَّل حكومة اختصاصيّين
هل الأمور سلبية؟ برّي يردّ..

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025