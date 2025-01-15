بيان صادر عن حركة حماس حول اتفاق وقف إطلاق النار

وصف البيان الاتفاق بأنه إنجاز هام لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو يمثل محطة فاصلة في مسار الصراع مع العدو، ويقربنا من تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

كما أشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي استجابةً للمسؤولية تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، لوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لآلة القتل والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها.

وفي ختام البيان، أعربت حركة حماس عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرّفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. كما قدمت الحركة الشكر الخاص للإخوة الوسطاء الذين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذا الاتفاق، وبالأخص دولة قطر وجمهورية مصر العربية.