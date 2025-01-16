خطوة لافتة.. نجاة شرف الدين متحدثة باسم الرئاسة

عينت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الإعلامية نجاة شرف الدين ناطقة باسم الرئاسة الاولى، في خطوة لافتة وغير مسبوقة، حيث يُعد هذا المنصب مستحدثاً، لم يسبق ان جرى تعيين أحد بهذه الصفة. ويهدف هذا التعيين وفقاً لدوائر القصر الجمهوري الى تحسين التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور وتعزيز الشفافية والمهنية في إدارة الشؤون الرئاسية. بدأت نجاة شرف الدين مسيرتها المهنية في تلفزيون "المستقبل" بين عامي 1993-2013، كمذيعة لنشرات الأخبار، ومقدمة برنامج "ترانزيت"، ثم انضمت إلى "التلفزيون العربي" كصحافية ومذيعة اولى عام 2015، وقدمت برامج عدة. كما عملت في إذاعة "صوت كل لبنان" مقدمة للبرنامج السياسي "لقاء الأحد"، ولها ايضاً إطلالات ومقالات في تلفزيونات وصحف ومواقع الكترونية عدة، وحاضرت في الجامعة الأنطونية. ونجاة شرف الدين، هي زوجة وزير المال الأسبق، غازي وزني، في حكومة حسان دياب.