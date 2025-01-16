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محليات

بالفيديو - صحافي يقاطع بلينكن: مجرم ومكانك لاهاي

2025-01-16 | 16:48
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بالفيديو - صحافي يقاطع بلينكن: مجرم ومكانك لاهاي
بالفيديو - صحافي يقاطع بلينكن: مجرم ومكانك لاهاي

قاطع الصحفي الاميركي في أصل فلسطيني سام حسيني مع آخرين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمره الصحافي بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
فبينما كان بلينكن يتحدث هتف حسيني قائلا "مجرم! مكانك لاهاي"، وقد تدخل أفراد أمن داخل القاعة وقاموا باخراج حسيني إلى الخارج .

فبينما كان بلينكن يتحدث هتف حسيني قائلا "مجرم! مكانك لاهاي"، وقد تدخل أفراد أمن داخل القاعة وقاموا باخراج حسيني إلى الخارج .
 
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محليات

بلينكن

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