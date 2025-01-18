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محليات

ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان

2025-01-18 | 02:43
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ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان
ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان

تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الساحل خلال الأيام المقبل، وفق ما اشارت مصلحة الأرصاد الجوية.

 والطقس المتوقع في لبنان اليوم صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

أما غداً فالطقس المتوقع قليل الغيوم اجمالاًمع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحياناً فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .

اما الإثنين فالتوقعات تشير الى ان الطقس سيكون قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على المرتفعات وفي الداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على الجبال ، فيما الثلاثاء غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة.

ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان

محليات

طقس لبنان

مصلحة الأرصاد

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