بري استقبل غوتيريش: لوجوب إلتزام اسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية

بري نوه بكافة مواقف الامين العام للأمم المتحده وجهود وتضحيات قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في اللجنة الخماسية، مشدداً على وجوب إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من الاراضي اللبنانيه التي لا تزال تحتلها وفقاً لبنود الإتفاق ووقف خروقاتها وتدميرها الممنهج للقرى والحقول والمساحات الزراعيه والحرجية.



بدوره الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء دوله رئيس مجلس النواب وعبرت له عن تضامن الامم المتحدة الكامل مع لبنان وشعبه في هذه اللحظة المهمة من تاريخه.



وأضاف: انا على ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني.



وتابع: بنفس الوقت إن قوات اليونيفل تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح، وإن وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاداً لإتفاق وقف إطلاق النار، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته.