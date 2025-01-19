كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن "يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد".

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى مساء يوم الأربعاء المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.



الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح أحياناً وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارً من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية.