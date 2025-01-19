الرئيس جوزاف عون صلى على نية لبنان واللبنانيين
زار رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الاولى نعمت عون صباح اليوم، دير مار مارون عنايا، وضريح القديس شربل، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاباتي طنوس نعمه وعدد من الرهبان.
وأضاء الرئيس عون شمعة أمام مزار القديس شربل وصلّى على نية لبنان واللبنانيين مع بداية ولايته الرئاسية.
وفوجئ اللبنانيون في الدير بوصول الرئيس عون وقرينته فقدموا له التهاني متمنين له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية، والتقطوا معه الصور التذكارية.
وفي نهاية الزيارة تناول الرئيس عون واللبنانية الاولى "الترويقة" مع الاباتي نعمه والرهبان، وغادرا بعدها الدير عائدين إلى قصر بعبدا.