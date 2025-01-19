مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": الجوّ مريح بالنسبة لمشاركتنا في الحكومة والتواصل مفتوح مع الرئيس المكلّف

بري لـ الجديد عن إشراك الثنائي الشيعي في الحكومة: عندما يعرضُ علينا الرئيس المكلف الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءًا ونرفضه إذا لم يكن كفوءاً "حتى لو كان خيي"