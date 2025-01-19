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مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": الجوّ مريح بالنسبة لمشاركتنا في الحكومة والتواصل مفتوح مع الرئيس المكلّف
2025-01-19 | 13:11
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مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": الجوّ مريح بالنسبة لمشاركتنا في الحكومة والتواصل مفتوح مع الرئيس المكلّف
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