سواتر ترابية وهدم منشآت.. قوات العدو تتحرك في بلدات الجنوب

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام "بان دبابات وجرافات إسرائيلية تقطع طريق وادي السلوقي بين مفترق بني حيان ومفترق قبريخا بالسواتر الترابية و تتمركز إحدى الدبابات في بلدة طلوسة.

اما في ميس الجبل فيستمر العدو الاسرائيلي في توغله في منطقه الدبش غربي البلدة وتقوم جرافاته بهدم منشآت صناعية ورياضية كملعب الميني فوتبول القديم ومزارع، بالاضافة الى جرف الطريق وتكسير اليات نقل وشاحنة موجودة في المكان.

كما ويقوم بعملية تمشيط واسعة في محيط باب الثنية في الخيام ويقوم باحراق ممتلكات في المنطقة حيث تتصاعد اعمدة الدخان من المكان.