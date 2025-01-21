"اللواء": مواصفات التوزير.. وإجتماع غداً في بعبدا لبحث مسودة التشكيلة

وكُشف النقاب، بحسب الصحيفة، عن ان الرئيس المكلف نواف سلام طلب من الكتل النيابية تزويده باقتراحات اسمية لشخصيات ينوي ترشيحها للتوزير مرفقة بـ«C.V».

وعلمت الصحيفة من مصادر مطّلعة أن مواصفات التأليف:

1- الا يكون الوزير المقترح حزبياً.

2- ليس وزيراً سابقاً ولم يشارك على الأقل بآخر 3 حكومات.

3- غير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة 2026.

كما أكد مصدر وزاري واسع المتابعة ان الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وان «الثنائي الشيعي» لا مانع لديه من ان تؤول وزارة الاشغال الى جهة نيابية او سياسية اخرى، مع المطالبة بالتعويض عليه بدلاً منها بوزارة الصحة.

وتحدثت بعض مصادر المعلومات ان كتلة الاعتدال التقت الاثنين الرئيس المكلف نواف سلام، وتمنت اعطاء حقيبتي للشمال وعكار (الاشغال والشؤون الاجتماعية).

وفي الاطار ايضاً، رست المعلومات على ان وزارة الطاقة ستكون من حصة القوات اللبنانية للاسباب المعروفة.

وغداً، يعقد اجتماع بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام للتداول في مسودة التشكيلة المقترحة.