عقيص: مهمة العهد و الحكومة إلغاء السلاح والفساد.. و"القوات" لن تغير موقفها إلا إذا...
كتب عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على منصة إكس : " في مفاوضات التشكيل كما في انتخاب الرئيس اولا وتسمية رئيس الحكومة ثانياً، لا تزال القوات اللبنانية بمنتهى الايجابية لحرصها على امرين: إنجاح انطلاقة العهد، والعبور نحو الدولة والمؤسسات. لن تغير القوات موقفها، وليست في وارد تغيير موقفها، الا اذا ثبت لها ان السلاح والفساد لا يزالان مسيطرين على الساحة، ان لم يكن بشكل ظاهر فبشكل مقنّع او مجمّل"
واضاف: "ان كان لهذا العهد وهذه الحكومة من مهمة فهي طبعاً إلغاء اثر السلاح والفساد، او الشروع الثابت بذلك. الإفراط في التفاؤل كما الإفراط في الارتياب في غير محلهما. الإفراط في التفاؤل يقلل من تقدير قدرة الثنائي على التعطيل، في حين ان الإفراط في الارتياب يقلل من تقدير قدرة الرئيسين على المبادرة والحزم. عساه خيراً.."