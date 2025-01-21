عقيص: مهمة العهد و الحكومة إلغاء السلاح والفساد.. و"القوات" لن تغير موقفها إلا إذا...

كتب عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على منصة إكس : " في مفاوضات التشكيل كما في انتخاب الرئيس اولا وتسمية رئيس الحكومة ثانياً، لا تزال القوات اللبنانية بمنتهى الايجابية لحرصها على امرين: إنجاح انطلاقة العهد، والعبور نحو الدولة والمؤسسات. لن تغير القوات موقفها، وليست في وارد تغيير موقفها، الا اذا ثبت لها ان السلاح والفساد لا يزالان مسيطرين على الساحة، ان لم يكن بشكل ظاهر فبشكل مقنّع او مجمّل"



