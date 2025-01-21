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سلام رداً على سؤال "الجديد": حكوماتنا تحولت في الآونة الأخيرة إلى "شلل وطني" وهذا الأمر لن نكرره وحكومة الـ 14 وزيراً قد لا تكون مناسبة
سلام رداً على سؤال "الجديد": حكوماتنا تحولت في الآونة الأخيرة إلى "شلل وطني" وهذا الأمر لن نكرره وحكومة الـ 14 وزيراً قد لا تكون مناسبة
سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها
سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل دون كلل مع رئيس الجمهورية كما أؤكد التزامي بتشكيلها وفقاً للآلية الدستورية
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل دون كلل مع رئيس الجمهورية كما أؤكد التزامي بتشكيلها وفقاً للآلية الدستورية
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2025-01-21 | 04:41
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مراسل الجديد: توغل قوة مؤللة إسرائيلية من بلدة الطيبة نحو بلدة عدشيت القصير وعملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة في المنطقة
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