سينتيا زرازير: الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية
نشرت النائبة سينتيا زرازير منشور على تطبيق "فيسبوك" جاء فيه: "منشور لاخذ العلم الى جمهور ١٧ تشرين وكل من ينشد بناء وطن".
وتابعت زرازير: "علمتُ اليوم، ان اجتماعاً حصل بالامس لنواب التغيير ، ثم اجتماع ثاني اليوم، تلا ذلك توجههم لزيارة حضرة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام".
وأضافت: "لم اتبلغ لا بالاجتماع الاول ولا بالاجتماع الثاني ولا بالزيارة".
وقالت زرازير: "ما اعرفه انني ونواب التغيير وصلنا الى الندوة البرلمانية لتمثيل قيم ومطالب الشعب اللبناني في ١٧ تشرين
مسرورة لعودة الحياة الى تكتل نواب التغيير عسى ان يستمر".
وتابعت: "لا اعلم سبب اقصائي، لربما الاتّصال الذي حصل معي و سُرّب مجتزءاً واعتذرت عليه بكل حال".
ما افهمه ان الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية".