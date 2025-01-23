الشرق: للمرة الأولى منذ 15 عاماً وزير سعودي في بيروت.. هل تساعد لبنان؟
كتبت صحيفة "الشرق": يزور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لبنان، اليوم، في أول زيارة يقوم بها أكبر ديبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً.
وذلك في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح في وقت تحاول فيه الرياض تعزيز نفوذها في بلد يتضاءل فيه النفوذ الإيراني.
وتعكس زيارة الوزير السعودي التحولات السياسية الهائلة في لبنان منذ الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لـ «حزب الله»، في الحرب التي دارت بينهما العام الماضي، ومنذ أطاحت المعارضة المسلّحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول /ديسمبر.
ومن المتوقّع أن يلتقي بن فرحان بالرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.