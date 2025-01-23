الشرق: للمرة الأولى منذ 15 عاماً وزير سعودي في بيروت.. هل تساعد لبنان؟

كتبت صحيفة "الشرق": يزور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لبنان، اليوم، في أول زيارة يقوم بها أكبر ديبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً.

وذلك في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح في وقت تحاول فيه الرياض تعزيز نفوذها في بلد يتضاءل فيه النفوذ الإيراني.

