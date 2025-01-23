سرقة كبيرة في ضبية.. وقوى الأمن توقف الفاعل

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية.

"بتاريخ 20-01-2025، ادعت مواطنة لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك ضد مجهول، بجرم سرقة مبلغ 16،700 دولار أميركي من داخل خزنة من منزل والدها في محلة ضبية-ذوق الخراب.

بنتيجة الاستقصاءات التحريات التي قامت بها الفصيلة، تم الاشتباه بالمدعو: ر.ع. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)

تم استدراجه إلى الفصيلة، وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على السرقة، وأن المسروقات موجودة داخل منزله في محلة الدورة، حيث انتقلت دورية من الفصيلة إلى مكان سكنه وعملت على ضبط المال.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وجرى تسليم المبلغ المضبوط إلى المدعية، بناءً على إشارة القضاء المختص".