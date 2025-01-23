الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بري يروي "شيعية" وزارة المال: لا نقاش فيها!

2025-01-23 | 06:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يروي &quot;شيعية&quot; وزارة المال: لا نقاش فيها!
بري يروي "شيعية" وزارة المال: لا نقاش فيها!

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "حصوله على حقيبة وزارة المال ليس تكريسًا للمثالثة ولا للمرابعة"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر تم بتوافق في اتفاق الطائف ولم يكن مجرد نقاش".

وأكد بري تمسكه بحقيبة المال، قائلاً أنه كان على علم بما تم الاتفاق عليه في مداولات اتفاق الطائف حول تخصيص الحقيبة للطائفة الشيعية.

وفي حديثه مع "أساس ميديا"، شرح بري قصة حقيبة وزارة المال، حيث ذكر أنه بعد انتخابه رئيسًا للمجلس في تشرين الأول 1992، أوفد الأمين العام عاطف جانبيه إلى الرئيس الراحل حسين الحسيني للحصول على محاضر اتفاق الطائف بسبب الجدل الذي كان يدور حول تفسير بنود الدستور، لكن الحسيني لم يستجب لطلبه بحجة أن النواب الذين حضروا المداولات تجرؤوا على الحديث عن أمور لا يمكن الكشف عنها أمام الرأي العام.

وأضاف بري أنه "في وقت لاحق، سأل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل عن احتفاظ المملكة بنسخة من محاضر الطائف، لكن الفيصل لم يجيب على سؤاله، مما دفعه للتخلي عن فكرة الاطلاع على المحاضر".

وتابع أنه "عندما بدأ رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري مشاورات تشكيل حكومته، اتفق معه على أن حقيبة وزارة المال ستكون من نصيب الشيعة، وهو ما تم التأكيد عليه بعد أن سمّى بري رضا وحيد لهذا المنصب، لكن عندما صدر مرسوم الحكومة، تبين أن الحريري أصبح وزيرًا للمال بدلاً من رضا وحيد، بينما تم تعيين فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية".

وعن هذه المسألة، قال بري أنه "سأل الحريري عن تغيّر التشكيلة، ليطمئنه الحريري بأن وجوده في الوزارة سيكون أفضل من أي شخص آخر، لكنه أعرب عن استيائه من عدم التزام الحريري بالاتفاق حول صلاحيات الحكومة ووزارة المال".

وأضاف، بعد ذلك التقى الرئيس الراحل الياس الهراوي، الذي قال له أنه "نسي الاتفاق حول تخصيص وزارة المال للشيعة".

وفيما بعد، ذهب بري إلى دمشق بناءً على دعوة من القيادة السورية، حيث التقى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي نصحه بعدم التنازل عن صلاحيات المجلس النيابي للسلطة التنفيذية، وقد عبر بري عن موقفه الثابت بعدم التنازل عن صلاحيات المجلس النيابي، وأكد أنه لم يوافق على منح الحكومة صلاحيات تشريعية.

وردًا على سؤال حول إمكانية إعطاء حكومة نواف سلام صلاحيات تشريعية لم تُمنح لأي من الحكومات بعد اتفاق الطائف، أكد بري أن الكلمة الأخيرة هي للهيئة العامة للمجلس النيابي، والتي تقرر ما إذا كانت ستعطي هذه الصلاحيات أم لا.
بري يروي "شيعية" وزارة المال: لا نقاش فيها!

محليات

نبيه بري

وزارة المال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: دورية من القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل طلبت من أحد المزارعين الذي كان يعمل في جبانة بلدة القنطرة المغادرة في مهلة ساعة بتحذير اسرائيلي
البستاني: هدفنا إعادة أموال المودعين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025