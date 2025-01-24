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محليات

الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الكويتي على راس وفد: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون

2025-01-24 | 04:51
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الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الكويتي على راس وفد: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الكويتي على راس وفد: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للوفد الكويتي برئاسة وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا والذي استقبله في القصر الجمهوري في بعبدا : "انا على ثقة انكم لن تبخلوا على تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين اهلكم واحبائكم".

 واكد انه" سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة".

واضاف: " وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة"

بدوره اكد وزير خارجية الكويت للرئيس عون :" زيارتنا هي للدعم والتأييد والاعراب عن الالتزام بالوقوف الى جانب لبنان"، مضيفاً : "لتفعيل اللجان المشتركة اللبنانية- الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية".

من جهته قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي للرئيس عون: ندعم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه ولإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
 

 

الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الكويتي على راس وفد: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون

محليات

جوزاف عون

بعبدا

اليحيا

وزير الخارجية الكويتي

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النائب سجيع عطية لـ الجديد: علاقتنا ككتلة اعتدال مع الرئيس المكلف نواف سلام جيدة ونحن نطالب بتوحيد المعيار في تشكيل الحكومة والتواصل مستمر معه
الرئيس جوزاف عون للوفد الكويتي: انا على ثقة انكم لن تبخلوا على تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين اهلكم واحبائكم

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