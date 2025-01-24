الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الكويتي على راس وفد: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون

واكد انه" سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة".

واضاف: " وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة"

بدوره اكد وزير خارجية الكويت للرئيس عون :" زيارتنا هي للدعم والتأييد والاعراب عن الالتزام بالوقوف الى جانب لبنان"، مضيفاً : "لتفعيل اللجان المشتركة اللبنانية- الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية".