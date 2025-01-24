بعد التحقيق معها... ليال الإختيار تزور الرئيس عون: "فخامة الوطن.. شكرًا"

وكانت الإختيار قد وصلت إلى مطار رفيق الحريري في بيروت أول من أمس، حيث تم اصطحابها من قبل الأجهزة الأمنية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، فادي صوان. بعد التحقيق معها، تم الإفراج عنها.



وتجدر الاشارة الى ان الاختيار عادت إلى دبي اليوم، وكانت قد انقطعت زيارتها لبلدها بعد الضجة التي حصلت على خلفية استضافتها للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وتوجهها له خلال المقابلة معه بـ "أستاذ أفيخاي".

فخامة الوطن … شكرا 🙏❤️ pic.twitter.com/1DyHGLKv6j — Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) January 24, 2025