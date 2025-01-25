دبابات إسرائيلية تتوغل عند مثلث شقرا - ميس الجبل - حولا (فيديو)

دبابات إسرائيلية تتوغل عند مثلث شقرا - ميس الجبل - حولا pic.twitter.com/RTKDilqY0Y
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 25, 2025
دبابات إسرائيلية تتوغل عند مثلث شقرا - ميس الجبل - حولا pic.twitter.com/RTKDilqY0Y
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أفاد مراسل الجديد أن العديد من أهالي المناطق الحدودية النازحين في منطقة النبطية تلقوا اتصالات على هواتفهم من ارقام دولية متعددة يطلب فيها المتحدث باسم جيش العدو وبلهجة عربية ركيكة من الاهالي عدم العودة الى بلداتهم يوم غدا الاحد ويحذرهم من ذلك.