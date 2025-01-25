دبابات إسرائيلية تتوغل عند مثلث شقرا - ميس الجبل - حولا (فيديو)

أفاد مراسل الجديد أن العديد من أهالي المناطق الحدودية النازحين في منطقة النبطية تلقوا اتصالات على هواتفهم من ارقام دولية متعددة يطلب فيها المتحدث باسم جيش العدو وبلهجة عربية ركيكة من الاهالي عدم العودة الى بلداتهم يوم غدا الاحد ويحذرهم من ذلك.