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محليات

كرامي: لا شيء يمكنه أن يمنع أهالي الجنوب من العودة

2025-01-26 | 06:47
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كرامي: لا شيء يمكنه أن يمنع أهالي الجنوب من العودة
كرامي: لا شيء يمكنه أن يمنع أهالي الجنوب من العودة

كتب النائب فيصل كرامي في تغريدة عبر منصة إكس: " مع انتهاء مهلة الـ ٦٠ يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الاراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني، يُثبت اهلنا في الجنوب اليوم وكل يوم انهم نموذج يُحتذى في الفداء وان مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للقرى والاراضي والمنازل والارزاق تبدأ بسواعدهم ولا تنتهى بايمانهم بحقهم وبصمودهم الاسطوري".

أضاف: "وعلى الرغم من رعاية المجتمع الدولي لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وانسحاب العدو من اراضي الجنوب المحتلة، الّا ان غطرسة هذا العدو وهمجيته وعدم احترامه والتزامه بأية مواثيق او عهود يجعل منه محتلاً وغاصباً لاراضينا في الجنوب".

تابع كرامي: "ونحن اذ ندعو الحكومة اللبنانية ان تتحمّل مسؤولياتها كاملة وان تطالب المجتمع الدولي الذي رعى وضمن اتفاق وقف اطلاق النار باجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب الفوري، لان لا شيء يمكنه ان يمنع اهالي الجنوب واصحاب الحق من العودة الى قراهم وارزاقهم ومنازلهم، نوجّه تحية اكبار للجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه في منع فرض امر واقع اسرائيلي، والذي يقدّم الشهداء دماءً امتزجت مع تراب ارض الجنوب الصامد".

وختم: "كلنا نقف خلف الجيش اللبناني - المؤسسة الوطنية الأم- الذي نؤمن بقدرته وبعقيدته الوطنية في ردع ومقاومة الاحتلال الصهيوني".

كرامي: لا شيء يمكنه أن يمنع أهالي الجنوب من العودة

محليات

فيصل كرامي

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