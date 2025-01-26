النائب حسين الحاج حسن: المقاومة تراقب وتتابع وسيكون لها موقفا عندما ترى أنه من الضروري لذلك

كتب النائب ميشال معوض عبر منصة "إكس":
أعلنت وزارة الصحة العامة أن اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على محاولات المواطنين دخول بلداتهم المحتلة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 22 شخصًا، بينهم 6 سيدات، و124 جريحًا، بينهم 12 سيدة ومسعف من كشافة الرسالة. وجاءت الحصيلة التفصيلية كالتالي:
أشادت هيئة أبناء العرقوب بالاصرار والتصميم على عودة الكرامة والعزة لأبناء الجنوب إلى بلداتهم رغم كل التضحيات التي قدمها ولا يزال أبناء الجنوب الذين سطروا بدماء الشهداء ملاحم أسطورية في الدفاع عن الأرض والممتلكات والارزاق امتزجت مع صمود أبناء القرى الأمامية ودماء شهداء الجيش اللبناني.