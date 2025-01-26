قوة إسرائيلية تتقدم في ميس الجبل وتغلق الطريق العام

أفاد مراسل الجديد أن قوة إسرائيلية تضم عدداً من الجنود ومدعومة بدبابة ميركافا وجرافة، نفذت تقدماً معاكساً باتجاه تجمع الأهالي في ميس الجبل بمنطقة المفيلحة غرب البلدة.

وأطلق الجنود النار بكثافة على الأهالي بهدف إرهابهم وإبعادهم عن المنطقة. كما قامت الدبابة بدهس سيارة مدنية كانت مركونة على جانب الطريق، في حين فجر الجنود مكبر صوت كان قد استخدمه المواطنون في وقت سابق. وفي خطوة تصعيدية أخرى، أغلق العدو الطريق العام عند مدخل مقر الكتيبة النيبالية التابعة لقوات اليونيفيل