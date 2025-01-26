حتى اللحظة.. هذه هي البلدات الجنوبية التي دخلها الأهالي

في القطاع الشرقي :
كفرحمام - كفرشوبا - حلتا - الخيام - عين عرب - الوزاني - دير سريان - القصير - قنطرة - الطيبة - عدشيت القصير - بني حيان - طلوسة - محيبيب - عيناثا - بنت جبيل - مارون الراس - يارون - جباب العرب - عيتا الشعب - رامية - بيت ليف .
في القطاع الغربي :
شيحين - الزلوطية - ام التوت - البستان - مروحين - الجبين - يارين - الضهيرة - شمع - البياضة - طير حرفا - علما الشعب - الناقورة .
أما البلدات التي لا يزال الجيش الاسرائيلي فيها :
كفركلا - عديسة - رب ثلاثين - مركبا - حولا - ميس الجبل - بليدا - عيترون