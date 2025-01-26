حتى اللحظة.. هذه هي البلدات الجنوبية التي دخلها الأهالي

أعلنت وزارة الصحة العامة أن اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على محاولات المواطنين دخول بلداتهم المحتلة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 22 شخصًا، بينهم 6 سيدات، و124 جريحًا، بينهم 12 سيدة ومسعف من كشافة الرسالة. وجاءت الحصيلة التفصيلية كالتالي:



