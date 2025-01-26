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محليات

إطلاق مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان: جسر ثقافي بين إيطاليا والشرق الأوسط

2025-01-26 | 14:30
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إطلاق مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان: جسر ثقافي بين إيطاليا والشرق الأوسط
إطلاق مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان: جسر ثقافي بين إيطاليا والشرق الأوسط

أطلقت السفارة الإيطالية في لبنان والمعهد الثقافي الإيطالي، بالتعاون مع سينما متروبوليس آرت، النسخة الأولى من مهرجان الفيلم الإيطالي، الذي سيُقام في بيروت في الفترة من 24 كانون الثاني إلى 2 شباط 2025، بهدف تسليط الضوء على أفضل أعمال السينما الإيطالية المعاصرة.

ويسعى مهرجان الفيلم الإيطالي لملئ فجوة في معرفة السينما الإيطالية المعاصرة في لبنان. بالإضافة الى عرض صورة عن إيطاليا الحديثة، والى تعزيز التواصل الثقافي المتبادل حيث لإيطاليا ولبنان تاريخ طويل من التبادلات الثقافية والعلاقات العميقة ويُعد المهرجان منصة لتعميق هذا الحوار من خلال القوة العاطفية والشاملة للسينما. وكذلك يهدف الى إبراز تميُّز السينما الإيطالية عالمياً، نظرا لتعدد المهرجانات المرموقة للأفلام في أوروبا، حيث تُعتبر إيطاليا شريكًا استراتيجيًا للإنتاجات الدولية. يسلط المهرجان الضوء أيضًا على الفرص التي تقدمها إيطاليا كموقع متميّز للتصوير السينمائي، مع تعزيز التعاون في مجال الإنتاج المشترك بين إيطاليا ولبنان. وبحسب بيان السفارة الإيطالية فقد جرى اختيار مقر سينما متروبوليس الذي أعيد افتتاحه مؤخرًا بدعم من السفارة الإيطالية في بيروت، حيث يمثل هذا المقر رمزاً للنهضة الثقافية في بيروت.
إطلاق مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان: جسر ثقافي بين إيطاليا والشرق الأوسط

محليات

الفيلم الإيطالي

لبنان

ايطاليا

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