لأول مرة.. الكشف عن عدد أسرى "حزب الله" لدى إسرائيل

أفاد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس الإثنين، بأن "إسرائيل أسرت سبعة من مقاتليه خلال الحرب التي دارت بين الطرفين".



وخاضت اسرائيل وحزب الله نزاعا امتد أكثر من عام، بدأ في تشرين الأول 2023 على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وبعد أشهر من تبادل القصف عبر الحدود، وسّعت إسرائيل اعتبارا من أيلول، ضرباتها الجوية ضد الحزب في لبنان ونفذت عمليات برية في مناطق حدودية.



وقال المصدر إن "سبعة مقاتلين من الحزب هم أسرى لدى إسرائيل"، اعتقلتهم خلال المواجهات التي استمرت الى حين سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني.



الى ذلك أشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، الى أن "إسرائيل اعتقلت أربعة أشخاص في قرى حدودية بجنوب لبنان الأحد، مع محاولة المئات الدخول الى هذه المناطق على رغم عدم انسحاب القوات الإسرائيلية منها".



وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية، كان يفترض بالقوات الاسرائيلية الانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في هذه المناطق، لكن إسرائيل أكدت أنها لن تنجز انسحابها في هذا الموعد.



