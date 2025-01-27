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محليات

نعيم قاسم: الخروقات الإسرائيلية دليل على حاجة لبنان للمقاومة

2025-01-27 | 16:26
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نعيم قاسم: الخروقات الإسرائيلية دليل على حاجة لبنان للمقاومة
نعيم قاسم: الخروقات الإسرائيلية دليل على حاجة لبنان للمقاومة

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، يوم الإثنين، إن الجماعة ملتزمة تماما باتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل انتهكته 1350 مرة.

وأضاف قاسم في كلمة مصورة: "فضلنا الصبر على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بدلا من الردود الكبيرة".

وتابع الأمين العام لحزب الله أن الجماعة "لن تقبل أي مبررات لتمديد المهلة الممنوحة لانسحاب القوات الإسرائيلية". وشدد على أن "الخروقات الإسرائيلية دليل على حاجة لبنان للمقاومة".

واعتبر أن "ثبات حزب الله منع تقدما إضافيا لإسرائيل في الأراضي اللبنانية". موضحا أن إسرائيل "فشلت بإنهاء حزب الله وخرجت من عدوانها خاسرة".

وأكد أن "الجماعة وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار لأن الدولة قررت المواجهة وحماية الحدود اللبنانية".

نعيم قاسم: الخروقات الإسرائيلية دليل على حاجة لبنان للمقاومة

محليات

نعيم قاسم

حزب الله

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