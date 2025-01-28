الصادق لنعيم قاسم: إنت معنا بلبنان؟
بعد كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كتب النائب وضاح الصادق:
"شيخ نعيم، أنت معنا بلبنان؟ ما عم يخبروك شو عم بصير؟ أو خبروك أنو عقدة الحكومة مش عندكم بمحل تاني؟ شيخ نعيم، الحكومة شبه جاهزة وما فيها تعقيدات إلا معكم، الباقي محلول من زمان. ويلي خبرك أنه الحكومة ما رح توافق على تمديد وقف إطلاق النار، يا عم بغشك، يا صار آخر من يعلم بالبلد. شيخ نعيم، الحكومة موافقة وخالصة قبل ما تسجل الفيديو يمكن. بعدين ما خبروك تغيرو لهل الفيديو؟ ما في حدا عندكم يعملو Edit ؟ لازم تغير مصادرك والقناة التلفزيونية يلي بتجيب منها معلوماتك والفريق الإعلامي يلي عندك".