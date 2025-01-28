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محليات

الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال يمشط بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامص

2025-01-28 | 16:05
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الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال يمشط بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامص
الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال يمشط بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامص
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الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال يمشط بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامص

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أضاف البيان: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

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