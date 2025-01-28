الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال يمشط بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامص

كتبت صحيفة "الديار": الاتصالات الهادفة الى تذليل عقبات التشكيل وانضاج الطبخة الحكومية تستمرعلى قدم ساق، بعيدا من الاضواء، في وقت يتمنى فيه الرئيس المكلف ان تبصر النور نهاية الأسبوع، خلافا لاعتقاد كثيرين بان الولادة لن تكون قبل النصف الثاني من شباط، بعدما دخل التشكيل دوامة المفاوضات التقليدية.
كتبت صحيفة "النهار": بادرت حركة “أمل” إلى تمييز نفسها عن لعبة الشارع فأصدرت تعميمٌا منعت فيه “المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي” تحت طائلة الفصل من الحركة
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن: "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح".أضاف البيان: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".