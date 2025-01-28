الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال يمشط بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامص

كتبت صحيفة "الديار": الاتصالات الهادفة الى تذليل عقبات التشكيل وانضاج الطبخة الحكومية تستمرعلى قدم ساق، بعيدا من الاضواء، في وقت يتمنى فيه الرئيس المكلف ان تبصر النور نهاية الأسبوع، خلافا لاعتقاد كثيرين بان الولادة لن تكون قبل النصف الثاني من شباط، بعدما دخل التشكيل دوامة المفاوضات التقليدية.



