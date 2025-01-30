بـ فيديو مباشر على "تيك توك".. مقتل رجل أحرق القرآن

وأعلنت محكمة في ستوكهولم كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم في شكوى رُفعت ضد موميكا لاتهامه بالتحريض على الكراهية، أنها أرجأت قرارها "بسبب تأكيد وفاة" موميكا.

كما أوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى في سودرتاليي كان يقيم فيه العراقي المسيحي في ضاحية ستوكهولم.

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت "رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل.

وأحيل موميكا وناشط سويدي دنماركي يميني متطرف يدعى راسموس بالودان قام بتحركات مماثلة، على القضاء في آب/أغسطس لاتهامهما بـ"التحريض ضد مجموعة عرقية" أربع مرات خلال صيف 2023على خلفية وقفات احتجاجية قاما بها أربع مرات في صيف 2023.