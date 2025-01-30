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محليات

بيان صادر عن تيار المستقبل يتعلق بـ 14 شباط.. ماذا في تفاصيله؟

2025-01-30 | 07:24
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بيان صادر عن تيار المستقبل يتعلق بـ 14 شباط.. ماذا في تفاصيله؟
بيان صادر عن تيار المستقبل يتعلق بـ 14 شباط.. ماذا في تفاصيله؟

صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:


يُقدر "تيار المستقبل" عالياً  لجمهوره وكل المحبين والمناصرين ما يبدونه من  عاطفة وحماس تحضيراً للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في 14 شباط المقبل، تحت عنوان "بالعشرين عساحتنا راجعين"، ولا سيما ما تشهده العاصمة بيروت من حواجز محبة ومسيرات ليلية تجوب أحيائها.

إن "تيار المستقبل"، وبعد ما شهدته أحياء العاصمة بيروت وضواحيها مؤخراً من استفزازات وأحداث مستنكرة ومدانة تسببت بها مسيرات مناصرين تابعين لأحزاب أخرى،  يهيب بكل جمهوره في العاصمة بيروت وكل المناطق الابتعاد عن أي مظاهر احتفالية وعدم القيام بأي مسيرات تجوب الاحياء قبل إحياء الذكرى، والتركيز على حشد أوسع مشاركة، على الضريح، في ساحة الحرية، في وسط بيروت،  يوم الجمعة في 14 شباط المقبل، لإحياء ذكرى الرئيس الشهيد، مع الرئيس سعد الحريري وكل الأوفياء.
بيان صادر عن تيار المستقبل يتعلق بـ 14 شباط.. ماذا في تفاصيله؟

محليات

تيار المستقبل

سعد الحريري

14 شباط

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