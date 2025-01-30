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محليات

العراق يقترح إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة ولبنان

2025-01-30 | 09:40
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العراق يقترح إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة ولبنان
العراق يقترح إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة ولبنان

وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ٧١ المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد على اقتراح وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد المبرقع إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة وجنوب لبنان.

ورحّب المبرقع بالحضور من الأشقاء العرب في بغداد الحضارة والعلم والثقافة والأدب، مشيراً إلى أن بغداد التي أخضرت اوراقها بوجود الأشقاء في هذا المحفل الكبير بعنوان الشباب والرياضة قدمت جهدها لتحتفي بهم في بلدهم وبجميع مبادراتهم، مذكراً باهمية التواجد لمناقشة قضايا مهمة كثيرة، لعل أهمها الظروف الصعبة التي يمر بها الشعبين الفلسطيني واللبناني جراء الاعتداءات الغاشمة والتي نتأمل أن تكون مواقفنا داعمة لهم.
ورحب رئيس المكتب التنفيذي، وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بالحضور، مشيداً بكرم الضيافة وحسن الإعداد والاستقبال، وباشر عرض جدول الأعمال الذي كان مستهله مقترح المبرقع إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشات الرياضية المدمرة في غزة وجنوب لبنان، وقد نال المقترح بعد مناقشته ترحيب أعضاء المكتب التنفيذي.
وتبنى المكتب التنفيذي سلسلة من التوصيات بينها اقامة الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً.
وتنعقد ظهر غد الجمعة الدورة ٤٨ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث يتوقع ان تقوم بإقرار التوصيات التي صادق عليها المكتب التنفيذي، كما يرتقب ان يحضر الجلسة ويلقي كلمة فيها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني.
ويشارك لبنان في المؤتمر بوفد يترأسه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ويضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة عضو اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس حسن شرارة ومدير مكتب الوزير عضو اللجنة الرياضية المعاونة للمجلس حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.
العراق يقترح إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة ولبنان

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