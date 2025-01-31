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محليات

مولوي أعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 25-2-2026

2025-01-31 | 05:47
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مولوي أعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 25-2-2026
مولوي أعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 25-2-2026

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 25-2-2026 وذلك عملاً بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 44 تاريخ17-6-2017.

هذا وعممت المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الانتخابية الأولية 25-2-2025، وتمّ إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخاً عنها إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.
لذلك، دعت المديرية جميع الناخبين المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع عليها إعتباراً من الأول من شباط 2025 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم إعتباراً من الأول من شباط 2025 ولغاية الأول من آذار 2025 ضمناً الى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي الى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع خطأ في إسمه أو لأي سبب آخر،
 علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية فقط) يُستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي.
مولوي أعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 25-2-2026

محليات

الانتخابات النيابية

مولوي

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Aljadeed
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