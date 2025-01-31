تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من عين التينة

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "
قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".