تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من عين التينة

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "