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محليات

نعمة افرام يحذّر: لبنان مهدّد بخسارة الفرصة!

2025-01-31 | 07:13
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نعمة افرام يحذّر: لبنان مهدّد بخسارة الفرصة!
نعمة افرام يحذّر: لبنان مهدّد بخسارة الفرصة!

كتب الرئيس التنفيذي لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة أكس فقال:

"السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ، ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة! المطلوب فورًا تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة فاعلة تُلبّي الشروط والمعايير لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية، وتنفّذ الإصلاحات المطلوبة من IMF والبنك الدولي. المهلة قصيرة، والتحرّك السريع ضرورة قصوى، وإلّا سنعود إلى المربع الأول زائد دمار، وتصعيد في الجنوب وتفاقم معاناة المواطنين".
نعمة افرام يحذّر: لبنان مهدّد بخسارة الفرصة!

محليات

نعمة افرام

سوريا

لبنان

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تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟
09:54

تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "

09:54

تعميم صورة موقوف أطلق النار على سيّارة بهدف سلبها.. هل من وقع ضحية أعماله؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "

جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة
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09:49
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جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".

09:49

جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".

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