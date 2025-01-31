نعمة افرام يحذّر: لبنان مهدّد بخسارة الفرصة!
كتب الرئيس التنفيذي لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة أكس فقال:
"السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ، ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة! المطلوب فورًا تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة فاعلة تُلبّي الشروط والمعايير لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية، وتنفّذ الإصلاحات المطلوبة من IMF والبنك الدولي. المهلة قصيرة، والتحرّك السريع ضرورة قصوى، وإلّا سنعود إلى المربع الأول زائد دمار، وتصعيد في الجنوب وتفاقم معاناة المواطنين".