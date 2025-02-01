منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر قليل السحب اجمالا

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مستقر قليل السحب مع ظهور سحب مرتفعة بعد الظهر والحرارة بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الاثنين: مستقر وغائم والحرارة بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.