الرئيس عون: مرتكبو جريمة قتل كوجانيان سينالون عقابهم

يدخل التكليف أسبوعه الثالث وسط أجواء توحي بعدم رضى أي من الافرقاء، وفي آخر المعطيات المرتبطة بمحاولات التأليف، تقول مصادر الثنائي للجديد إن كل الوزراء الشيعة تم التوافق عليهم مع الرئيس المكلف، حتى الوزير الخامس الذي كان من المفترض أن توكل مهمة تسميته الى رئيسي الجمهورية والحكومة تم التفاهم عليه مع الثنائي، بعدما جرى استبدال اسم علاء حميه باسم آخر لارتباط حمية بمشروع أخضر بلا حدود، وموقعه كنائب رئيس مؤسسة إيدال.