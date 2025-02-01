الرئيس عون: مرتكبو جريمة قتل كوجانيان سينالون عقابهم
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الاول كيشيشيان معزياً بمقتل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر الارشمندريت انانيا كوجانيان الذي ذهب ضحية جريمة نكراء في منزله في بصاليم .
وفيما دان الرئيس عون الجريمة ، اكد للكاثوليكوس آرام الاول ان الاجهزة الامنية تتابع تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حصل وصولا إلى توقيف المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء المختص تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بهم .