الجامعة اللبنانية نفت ما نسب إلى الرئيس المكلّف!

نفت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من كلام منسوب إلى دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، ومفاده أنه يفضل خريجي الجامعة الاميركية او الجامعات الأوروبية حصرا لتسميتهم في الوزارة العتيدة، وقالت في بيان: