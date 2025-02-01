الجامعة اللبنانية نفت ما نسب إلى الرئيس المكلّف!
نفت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من كلام منسوب إلى دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، ومفاده أنه يفضل خريجي الجامعة الاميركية او الجامعات الأوروبية حصرا لتسميتهم في الوزارة العتيدة، وقالت في بيان:
"بناءً على ما تقدم، وحرصا على إيضاح الموضوع وإزالة اي التباس أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام وأهل الجامعة بشكل خاص، بادر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الى التواصل مع دولة الرئيس القاضي نواف سلام لتبيان حقيقة ما يتم نشره، الأمر الذي نفاه دولة الرئيس بشكل جازم وحازم، مؤكداً دعمه الكامل للجامعة اللبنانية واعتزازه وإفتخاره بالدور الفاعل والريادي لخريجي الجامعة، الذين تبوّؤا أعلى المواقع القيادية في لبنان ودول الإغتراب وفي كافة المحافل العلمية والاقتصادية والطبية والقضائية والإعلامية والإنسانية، ويعود هذا الفضل إلى وجود نُخَبْ من الكوادر التربوية والعلمية في الجامعة اللبنانية مشهود لهم بالكفاءة، وهذا ما أثبتته التصنيفات العالمية للجامعة. وما أكده الرئيس المكلف أنه هو أيضاً من خريجي الجامعة اللبنانية، وهذا مدعاة فخر واعتزاز له" .