البستاني: هل سننتظر وقوع ضحية أخرى قبل أن نتحرك؟
علق النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "إكس":
"تصاعد جرائم القتل والسلب في الفترة الأخيرة يثير القلق، واليوم فقدنا المونسنيور أنانيا كوجانيان الجزيل الاحترام في جريمة مروعة. هل سننتظر وقوع ضحية أخرى قبل أن نتحرك؟
أدعو القوى الأمنية، بكل أجهزتها، إلى تكثيف الجهود للقبض على المرتكبين وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، إلى جانب وضع خطة أمنية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وبهذه المناسبة، أتوجه بأحر وأصدق التعازي إلى كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس، آرام الأول كيشيشيان".