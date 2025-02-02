رســـــمـــــيـــــا: حزب الله يعلن موعد تشييع نصرالله

أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السيد حسن نصرالله استشهد في ظروف صعبة ولم تُقم مراسم تليق به، وتم دفنه بشكل مؤقت كـ"وديعة" في مكان بعيد عن الأنظار. وأوضح قاسم أنه سيتم نقل جثمانه ودفنه بشكل رسمي بين طريق المطار القديم والجديد يوم الأحد 23 شباط، خلال تشييع مهيب سيحضره عدد من الشخصيات البارزة.



كما سيتم تشييع السيد هشام صفي الدين، الذي تم انتخابه أميناً عاماً لحزب الله قبل استشهاده، في نفس التشييع. و



رفع الحزب شعار "أنا على العهد" للمراسم.