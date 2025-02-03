"عجقة الاثنين".. تجنّبوا هذه الطرقات

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على محورية دور القضاء في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي.
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في يوم الجمعة الواقع في 14 شباط 2025.
نفت إدارة مرفأ بيروت بشدة الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتكبت بحق 12 كلباً صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن ليس لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد بتلك الأعمال اللاإنسانية.