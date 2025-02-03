بالفيديو - كاد يتحول الى مجزرة.. تشييع ورصاص عشوائي

كاد يتحول الى مجزرة.. تشييع ورصاص عشوائي
اثناء تشييع في بلدة سرعين بالبقاع انزلق رشاش أحد المسحلين واطلق عشرات الاعيرة النارية بشكل عشوائي وباتجاه احد المنازل، ولحسن الحظ لم يصب احد بأذى، بالرغم من وجود العديد من الأشخاص محيط المكان. pic.twitter.com/wRKO7KlRlr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 3, 2025
كاد يتحول الى مجزرة.. تشييع ورصاص عشوائي
اثناء تشييع في بلدة سرعين بالبقاع انزلق رشاش أحد المسحلين واطلق عشرات الاعيرة النارية بشكل عشوائي وباتجاه احد المنازل، ولحسن الحظ لم يصب احد بأذى، بالرغم من وجود العديد من الأشخاص محيط المكان. pic.twitter.com/wRKO7KlRlr
اشار المكتب الاعلامي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في بيان، الى انه ينفي الخبر الذي يتمّ توزيعه من قبل بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان: "كرامي اول المنسحبين"، ويتضمن معلومات خاطئة مفادها انه "أرسل الى رّئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام رسالةً تقول أنّه لم يَعُدْ معنيًّا بالتشكيلِ الحكومي بعد الأجواء السلبيّة التي لمَسها من سلام خلال اللقاء الاخير الذي جَمَعَهُمَا، وإنّ كرامي لن يشاركَ في الحكومة، وإعطاء تكتّل الوفاق الوطني الثقةَ للحكومةِ أمرٌ قيد الدرس".
افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :