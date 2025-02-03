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محليات

قرار مرتقب لتنظيم سير الدراجات النارية ضمن بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

2025-02-03 | 13:51
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قرار مرتقب لتنظيم سير الدراجات النارية ضمن بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
قرار مرتقب لتنظيم سير الدراجات النارية ضمن بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

‎من المتوقع ان يصدر محافظ بيروت قرار ينظم سير الدراجات النارية ضمن محافظة بيروت، بحيث يُمنع تنقلها من الساعة 7 مساءً حتى 5 صباحًا نظرًا للظروف الأمنية.

ويُستثنى من هذا القرار العاملون في القطاعات الصحفية والطبية والاستشفائية، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية، والقوى الأمنية، وفوج الإطفاء، والدفاع المدني، وكافة الأجهزة العسكرية.
‎أما الأشخاص الذين يضطرون لاستخدام الدراجات النارية خلال ساعات الليل ، فعليهم تقديم إثبات أو إفادة رسمية للحصول على ترخيص خاص من المحافظة.
قرار مرتقب لتنظيم سير الدراجات النارية ضمن بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

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كرامي ينفي المعلومات التي تحدثت عن انه "أول المنسحبين من الحكومة"
16:05

كرامي ينفي المعلومات التي تحدثت عن انه "أول المنسحبين من الحكومة"

اشار المكتب الاعلامي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في بيان، الى انه ينفي الخبر الذي يتمّ توزيعه من قبل بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان: "كرامي اول المنسحبين"، ويتضمن معلومات خاطئة مفادها انه "أرسل الى رّئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام رسالةً تقول أنّه لم يَعُدْ معنيًّا بالتشكيلِ الحكومي بعد الأجواء السلبيّة التي لمَسها من سلام خلال اللقاء الاخير الذي جَمَعَهُمَا، وإنّ كرامي لن يشاركَ في الحكومة، وإعطاء تكتّل الوفاق الوطني الثقةَ للحكومةِ أمرٌ قيد الدرس".

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اشار المكتب الاعلامي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في بيان، الى انه ينفي الخبر الذي يتمّ توزيعه من قبل بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان: "كرامي اول المنسحبين"، ويتضمن معلومات خاطئة مفادها انه "أرسل الى رّئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام رسالةً تقول أنّه لم يَعُدْ معنيًّا بالتشكيلِ الحكومي بعد الأجواء السلبيّة التي لمَسها من سلام خلال اللقاء الاخير الذي جَمَعَهُمَا، وإنّ كرامي لن يشاركَ في الحكومة، وإعطاء تكتّل الوفاق الوطني الثقةَ للحكومةِ أمرٌ قيد الدرس".

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