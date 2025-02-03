قرار مرتقب لتنظيم سير الدراجات النارية ضمن بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
من المتوقع ان يصدر محافظ بيروت قرار ينظم سير الدراجات النارية ضمن محافظة بيروت، بحيث يُمنع تنقلها من الساعة 7 مساءً حتى 5 صباحًا نظرًا للظروف الأمنية.
ويُستثنى من هذا القرار العاملون في القطاعات الصحفية والطبية والاستشفائية، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية، والقوى الأمنية، وفوج الإطفاء، والدفاع المدني، وكافة الأجهزة العسكرية.
أما الأشخاص الذين يضطرون لاستخدام الدراجات النارية خلال ساعات الليل ، فعليهم تقديم إثبات أو إفادة رسمية للحصول على ترخيص خاص من المحافظة.