كنعان عن تأخير التشكيل: تأخير للإصلاح وهدر للفرصة الاستثنائية!

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة "إكس": "كلّ يوم تأخير في التشكيل يؤخّر الإصلاح المطلوب ويهدر فرصة استثنائية عربية ودولية لإنقاذ لبنان،وكل عودة للمحاصصة تصيب الناس بخيبة أمل كما كل تجاوزٍ للأصول الدستورية في التشكيل يعيدنا إلى الأحجام الفارغة من أي مضمون إلا من الكفاءة و من غياب الإرادة السياسية للإنجاز ومن الاستزلام الأعمى لأجندات شخصية و متناقضة. وكل حكومة لن تنسجم مع خطاب القسم في بيانها الوزاري لن تنال ثقتنا".