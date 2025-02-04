ضحك هستيري مع كميل اسمر و اجواء "ولعانة" مع غدي بو موسى وفرح شريم في برنامج والله لنكيف بعد قليل على شاشة الجديد

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والوفد المرافق، في حضور سفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان قطر.
إستقبل رئيس حكومة تصريف أعمال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دارته، وعقدا خلوة تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
لا يزالُ لبنان على جدول اعمالِ الدول.. لكنَّ مكوِّناتِه وأحزابَه تضعُه على اللائحة السوداء وتَبعثُ بأمر التأليف حدَّ توليفِ الشائعات ونَسْبِ نتائجِها السيئة الى الرئيس المكلف نواف سلام، ويومياً يتمُّ تطويقُ رجلِ العدلِ الدولي بتوزيعِ شَهاداتٍ في العدل المحلي ودفعِه الى تبنِّي وَزاراتٍ وحقائبَ لم تخرجْ من دارة قريطم، وتكدَّسَت جبالُ "الطلبيات" من سياسيين وحزبيين بما يفُوقُ حكومةَ الاربعة وعشرين على الاستيعاب.. ولمرة واحدة: دعوا الرئيسَ يؤلِّف, أَغرِبوا عنه بمعاييرِكم وموازينِكم وصفائحِ كتلِكم